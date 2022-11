PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco - Etoile Rouge de Belgrade du 3 novembre - Ligue Europa

Notre pronostic: Monaco bat l'Etoile Rouge et Wissam Ben Yedder marque (2.40)

Monaco a besoin d'une victoire à Louis II contre l'Etoile Rouge de Belgrade pour être certain de se qualifier pour les 1/16 de finale de la Ligue Europa sans dépendre du résultat de Trabzonspor - Ferencvaros. Déjà vainqueurs en Serbie à l'aller (1-0), les Monégasques ont les armes pour remplir leur objectif même si, malheureusement, le but encaissé la semaine dernière à Budapest (1-1) les priveront de la première place du groupe H synonyme de qualification directe pour les 1/8 de finale. Après deux défaites et deux nuls toute compétition confondue en quatre matches, on peut espérer que la victoire contre Angers (2-0) a relancé la machine monégasque. Les Azuréens compteront sur leur duo Ben Yedder/Embolo pour trouver la faille dans la défense de Belgrade. Le premier des deux voudra à coup sûr montrer que son penalty raté contre Angers n'était qu'un accident. Si j'ai vu juste, vous doublerez largement votre mise.

Pari sûr: Monaco gagne (1.60)

Pari de folie: Monaco gagne par un but d'écart (3.50)

Buteur: Embolo (2.55)

MyMatch: Monaco gagne, Ben Yedder et Embolo marquent (5.10)

Qarabag bat Fribourg (2.00)

La Gantoise bat Molde (1.96)

Midtjylland bat Sturm Graz (1.90)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 17.33

