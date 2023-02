PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco – Paris-SG du 11 février – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco ne perd pas contre le Paris-SG et Ben Yedder ou Embolo marque (2.30)

Battu à Lens (3-1), à Rennes (1-0) et à Marseille (2-1) en 1/8 de finale de la Coupe de France mercredi soir, le PSG traverse une très sale période et voyage mal depuis la reprise. A quelques jours de leur 1/8 de finale aller en Ligue des champions contre le Bayern au Parc des Princes, on peut s’inquiéter pour les Parisiens qui joueront ce samedi à Monaco sans Mbappé, Messi, Hakimi, Kimpembé, Mukiélé, Renato Sanches et Nuno Mendes ! En grande difficulté au niveau du jeu, Paris doit aussi faire face à une accumulation de blessures. Pas vraiment rassurant avant d’aller affronter Monaco qui reste sur deux succès à Louis II face au PSG en Ligue 1 (3-2 et 3-0) et qui avait fait jeu égal à l’aller dans la Capitale (1-1). De son côté, l’ASM est invaincue en championnat depuis la reprise (cinq succès et deux nuls en sept rencontres). Pour toute ces raisons, je ne vois par les Monégasques s’incliner à domicile. Et comme Ben Yedder et Embolo comptent 24 buts à deux en L1 (12 chacun), je propose de jouer le 1N avec l’un de ces deux attaquants buteur.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Monaco – Paris-SG :

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.49)

Pari de folie : Monaco gagne par un but d’écart (4.20)

Buteur : Ben Yedder (3.10)

MyMatch : Monaco ne perd pas, les deux équipes marquent, Ben Yedder ou Embolo marque (3.10)

Les autres options :

St Etienne bat Dijon (1.86)

Grenoble bat Pau (2.15)

Bastia bat Quevilly (2.20)

Fribourg bar Stuttgart (1.80)

Empoli bat Spezia Calcio (2.00)

Cote totale pour les six paris du jour : 72.84

