PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco - Rennes du 13 août - Ligue 1

Notre pronostic: Monaco ne perd pas contre Rennes et les deux équipes marquent (2.00)

Comment va réagir Monaco après cette horrible élimination en prolongation mardi soir à Eindhoven ? La saison dernière, celle face au Shakhtar, dans des circonstances très similaires, avait plombé le début de saison de l'ASM. Cet après-midi, les Monégasques reçoivent un concurrent direct qui leur réussit plutôt bien à Louis II: 7 victoires, 2 nuls et 1 revers en dix ans. En cas de succès, les joueurs de la Principauté mettraient les Bretons à six longueurs en seulement deux journées. Après la victoire à Strasbourg en ouverture de championnat, Monaco a de nouveau un client sérieux à affronter, surtout que Rennes doit impérativement réagir après sa très surprenante défaite dans le derby face à Lorient, au Roazhon Park. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de vous couvrir avec le 1N et des buts de chaque coté, comme c'est le cas dans 100 % des cas lors des cinq dernières confrontations entre ces deux clubs sur le Rocher.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Monaco - Rennes:

Pari sûr: 1N (1.32)

Pari de folie: Monaco gagne et les deux équipes marquent (3.70)

Buteur: Ben Yedder (2.20)

MyMatch: Monaco gagne, les deux équipes marquent, Ben Yedder buteur (5.00)

Les autres paris du jour:

Metz bat Valenciennes (1.94)

Le Havre bat Pau (2.10)

Nîmes bat Rodez (2.15)

Sochaux bat Amiens (1.92)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 33.63

Pariez sur Monaco - Rennes ici