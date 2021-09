PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco – Sturm Graz du 16 septembre – Ligue Europa

Notre pronostic: Monaco bat le Sturm Graz (1.43)

Monaco a déjà battu un adversaire du niveau du Sturm Graz cette saison: 3-1 face au Sparta Prague au stade Louis II en préliminaire de la Ligue des champions ! Une contre-performance face aux Autrichiens en Principauté me paraît difficilement envisageable même si les Monégasques n’ont pas encore gagné à domicile en championnat et restent sur une défaite contre Marseille (0-2). Il faut bien avouer que Graz est une équipe beaucoup moins expérimentée que l’ASM au niveau européen et que lorsque qu’elle a affronté le Red Bull Salzbourg, seul club autrichien qui peut lutter sur la scène européenne, elle a chuté 3-1 sur sa pelouse. Si les « Rouge et Blanc » offrent une copie aussi aboutie qu’en Ukraine face au Shakhtar (2-2 après prolongation), le Sturm n’aura guère de chances de prendre ne serait-ce qu’un point sur le Rocher. Je compte sur Ben Yedder et sur Diop pour vous faire gagner de l’argent.

Fiabilité : 75 %

Pari du jour : Monaco gagne et Ben Yedder marque (2.20)

Pari de folie : Monaco gagne par au moins deux buts d’écart et Diop marque (3.95)

Buteur : Ben Yedder marque (2.05)

MyMatch : Monaco gagne, Ben Yedder et Diop marquent (5.60)

La Lazio ne perd pas à Galatasaray (1.27)

L’AZ Alkmaar ne perd pas à Randers (1.25)

Le PAOK bat Lincoln sur sa pelouse (1.20)

La Gantoise gagne à Tallin (1.45)

La Roma bat le CSKA Sofia (1.21)

Leverkusen bat Ferencvaros (1.24)

