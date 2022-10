PRONOS PARIS RMC Les paris sur Montpellier - Lyon du 22 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Lyon gagne à Montpellier (1.82)

J'étais convaincu la semaine dernière que l'arrivée de Laurent Blanc à la tête de l'OL ne changerait rien pour le match à Rennes et qu'il lui faudrait un peu de temps pour redresser la situation lyonnaise. Et l'OL a perdu en Bretagne. En revanche, je suis plus optimiste pour les Gones aujourd'hui à Montpellier. En effet, les Héraultais traversent une période très compliquée depuis début septembre: une victoire face à Strasbourg mais cinq défaites dont deux à domicile contre Lille et Monaco ! Même si le bilan de Lyon n'est pas mieux sur la même période avec cinq revers et un nul, je suis convaincu que le choc psychologique, que certains membres de la Dream Team des Paris RMC attendaient à Rennes, pourrait bien avoir lieu aujourd'hui à la Mosson, où l'OL a pris des points dans 70 % des cas en Ligue 1 depuis dix ans. Dans ces conditions, je vous propose de parier sur un succès des vsiteurs.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Montpellier - Lyon:

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.54)

Pari de folie: Lyon gagne et les deux équipes marquent (3.00)

Buteur: Lacazette (2.35)

MyMatch: Lyon gagne et les deux équipes marquent et Lacazette buteur (4.60)

Les autres options:

L'Inter gagne à Florence (2.00)

La Real Sociedad gagne à Valladolid (2.00)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 7.28

Pariez sur Montpellier - Lyon ici