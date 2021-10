PRONOS PARIS RMC Les paris sur Mura – Rennes du 21 octobre – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Rennes s’impose à Mura (1.35)

La période est très bonne pour les Rennais qui viennent d’enchaîner un cinquième match sans défaite à Metz (0-3). La semaine précédente, ils avaient battu le PSG à domicile (2-0). La confiance est donc de mise pour Rennes qui fait une bonne phase de poule de cette Ligue Europa Conférence pour le moment avec un nul face à Tottenham et une victoire sur la pelouse du Vitesse Arnhem. Mura est logiquement dernier de ce groupe G avec deux défaites et sept buts encaissés. Le petit club de Slovénie aura du mal à prendre des points. Le Stade Rennais se doit de l’emporter et de conclure cette phase aller de la plus belle des manières. Un pari qui me paraît sûr, côté à 1.35 et idéal pour entrer dans un combiné.

Les autres pronostics sur Mura – Rennes :

Pari du jour : Rennes s’impose et au moins trois buts dans la rencontre (1.90)

Pari de folie : Rennes l’emporte 2-0 ou 3-0 (3.60)

Buteur : Laborde marque (2.00)

MyMatch : Rennes s’impose sans encaisser de but et Laborde marque (3.60)

Les autres options :

Naples s’impose par au moins deux buts d’écart face au Legia Varsovie (1.40)

West Ham bat le Racing Genk (1.35)

Cote totale des trois paris sûrs : 2.55