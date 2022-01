PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Brest du 28 janvier - Coupe de France

Notre pronostic: Nantes ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (2.20)

Le 22 septembre dernier, Nantes s'imposait à la Beaujoire face à Brest 3-1 en Ligue 1. Les deux clubs se retrouvent ce soir pour disputer le premier 1/8 de finale de la Coupe de France. J'imagine un scénario similaire car les Canaris traversent une période positive avec six victoires, un nul face à Monaco (0-0) et une défaite à Nice (2-1) en deux mois, toutes compétitions confondues. Cette saison, le FCN, devant son public, a toujours battu ses adversaires plus mal classés que lui (Lorient, Clermont, Troyes, Brest et Metz) mais seuls les Messins et les Troyens n'ont pas réussi à marquer. A priori, Nantes devrait pouvoir s'imposer sur sa pelouse. Mais comme la Coupe de France peut réserver quelques surprises, je vous conseille de vous couvrir. En effet, le Stade Brestois a toujours inscrit au moins un but à l'extérieur en championnat, à l'exception du week-end dernier au Parc des Princes. Dans ces conditions, je vous propose de jouer le 1N avec les deux équipes qui marquent pour tenter de doubler votre mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nantes - Brest :

Pari sûr : 1N (1.29)

Pari de folie : Nantes gagne et les deux équipes marquent (4.20)

Buteur: Blas marque (3.65)

MyMatch : 1N, les deux équipes marquent et Blas buteur (5.70)

Les autres options :

Charleroi gagne à St Trond (2.30)

Le Paris FC gagne à Dunkerque (2.05)

Ajaccio bat Auxerre (2.10)

Nîmes bat Valenciennes (2.10)

La Colombie bat le Pérou et moins de 3,5 buts dans le match (2.00)

Le Venezuela ne perd pas contre la Bolivie et moins de 2,5 dans le match (1.82)

Cote totale pour les sept paris du jour: 166.51

