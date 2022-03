PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Lille du 19 mars - Ligue 1

Notre pronostic: Nantes ne perd pas contre Lille et Kolo-Muani ou Blas buteur (2.35)

Invincible à la Beaujoire en 2022 (7 victoires et 2 nuls face à Monaco toute compétition confondue), Nantes (7e) ne part pourtant pas favori contre Lille (6e). Il est vrai que le LOSC est la bête noire du FCN et n'a plus perdu en Loire-Atlantique depuis 2004 mais les Lillois ont joué un 1/8 de finale de Ligue des champions face à Chelsea mercredi et ont été éliminés. Cela risque forcément de peser ce soir. Les Nantais viennent d'aligner quatre succès de suite devant leur public et viseront les trois points pour repasser devant leurs adversaires du jour au classement. En déplacement, Lille s'est montré très irrégulier depuis quelques semaines: victoires à Montpellier et à Lyon mais défaites à Chelsea et à Brest pour deux nuls à Marseille et à Lens en Coupe de France. Vu la forme des Canaris sur leur pelouse, je n'imagine pas qu'ils puissent s'incliner face au LOSC. Et comme Kolo-Muani et Blas sont les deux armes fatales du FCN, je vous propose le 1N avec un but de l'une des deux vedettes nantaises pour largement doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nantes - Lille:

Pari sûr : 1N (1.45)

Pari de folie: Nantes bat Lille (2.95)

Buteur: Blas (3.75)

MyMatch : Nantes gagne, Kolo-Muani ou Blas buteur (3.30)

Les autres options :

Lens ne perd pas contre Clermont et les deux équipes marquent (2.10)

Amiens bat Dijon (2.20)

Ajaccio bat Nîmes (1.90)

Sochaux bat Rodez (1.84)

Cote totale pour les quatre cinq du jour: 37.96

