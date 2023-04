PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes – Lyon du 5 avril – Coupe de France - ½ finale

Notre pronostic : Lyon gagne à Nantes et se qualifie pour la finale (2.00)

Quoi de mieux que de gagner au Parc des Princes contre le Paris-SG (1-0) avant d’aller à Nantes pour une ½ finale de Coupe de France ? Les Lyonnais ont fait le plein de confiance dimanche soir et comptent bien ne pas laisser échapper l’occasion d’atteindre la finale, ce qui n’est plus arrivé depuis onze ans. C’est aussi le seul moyen pour l’OL, distancé en championnat, de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. En Ligue 1, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager à la Beaujoire (0-0) et au Groupama Stadium (1-1) mais les derniers résultats plaident en faveur de Lyon qui présente un excellent bilan à l’extérieur depuis la reprise : six victoires, deux nuls et une défaite (à Auxerre), toute compétition confondue. De son côté, Nantes est loin d’avoir assuré son maintien en L1. Les Canaris ne comptent que quatre longueurs d’avance sur la zone rouge et doivent enchaîner la réception de Monaco avant d’affronter ses quatre concurrents pour éviter la relégation : Auxerre, Troyes, Brest et Strasbourg ! Pas vraiment de tout repos pour le tenant de la Coupe de France ! Pour toutes ces raisons, je verrais bien l’OL gagner en Loire-Atlantique contre une équipe qui vient de prendre seulement deux points sur dix-huit possibles en six journées de L1.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Nantes - Lyon :

Pari sûr : N2 et moins de 4,3 buts (1.43)

Pari de folie : 0-0/0-1/0-2 (3.50)

Buteur : Lacazette (1.98)

MyMatch : N2, moins de 3,5 buts, Lacazette ou Barcola marquent (2.80)

Les autres options :

Le Servette bat Lugano (1.98)

Barcelone bat le Real Madrid (2.30)

Manchester Utd ne perd pas contre Brentford et les deux équipes marquent (1.94)

Cote totale pour les quatre paris de folie : 17.67

