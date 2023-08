PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes – Monaco du 25 août – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Nantes et moins de 4,5 buts dans le match (2.05)

Dynamique totalement opposée entre Nantes et Monaco en ce début de saison ! Les Canaris n’ont pas encore pris le moindre point (défaite contre Toulouse 2-1 et à Lille 2-0) alors que l’ASM a fait le plein : 4-2 à Clermont et 3-0 contre Strasbourg. Difficile d’envisager un succès nantais à la Beaujoire contre sa bête noire monégasque : une victoire en 2017 pour trois nuls et six revers lors des dix dernières confrontations ! Tout plaide en faveur des joueurs de la Principauté, supérieurs dans tous les domaines et beaucoup plus en confiance, à l’image de Wissam Ben Yedder, auteur de trois buts en deux journées de Ligue 1. Comme le FCN connaît des difficultés en attaque et que je n’imagine pas l’ASM écraser son adversaire du jour, je vous propose de parier sur la victoire des visiteurs, mais avec moins de 4,5 buts dans la rencontre, pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres sur Paris-SG - Lorient :

Pari sûr : N2 et moins de 4,5 buts (1.39)

Pari de folie : Monaco gagne et les deux équipes marquent (3.05)

Buteur : Ben Yedder (2.00)

My Match : Monaco gagne, Ben Yedder marque et moins de 4,5 buts (3.40)

Les autres options :

Widzew Lodz bat Slask Wroclaw (2.00)

Viborg ne perd pas à Randers et les deux équipes marquent (2.05)

La Real Sociedad ne perd pas à Las Palmas et les deux équipes marquent (2.45)

Cote totale des cinq paris du jour : 20.59

Pariez sur Nantes – Monaco ici