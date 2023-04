PRONOS PARIS RMC Les paris sur Naples - Milan AC du 18 avril - Ligue des Champions

Notre pronostic : Naples bat Milan (1.76) !

Ambiance incandescente attendue au San Paolo ce soir ! Naples, leader de Serie A avec 14 points d'avance sur le deuxième, doit inverser la tendance en quart de finale retour de la Ligue des Champions après sa défaite (1-0) à San Siro la semaine dernière. Les Napolitains avaient d'ailleurs dominé le match aller en termes d'occasions et de possession. Bonne nouvelle pour eux : Victor Osimhen, auteur de quatre buts en cinq matches de Coupe d'Europe cette saison, a repris la compétition le weekend dernier et devrait pouvoir démarrer. En face, le Milan vient de concéder un nul à Bologne en championnat et se montre beaucoup moins à l'aise à l'extérieur qu'à domicile depuis le début de l'année civile. Banco pour un succès du Napoli (1.76) ! Fiabilité : 78%

Les autres pronostics sur Naples - Milan AC ici :

Pari sûr : Naples ne perd pas, moins de quatre buts dans le match (1.46)

Buteur : Osimhen (2.20)

Pari de folie : Naples gagne par au moins deux buts d'écart (2.75)

MyMatch : Naples par au moins deux buts d'écart, Osimhen buteur (3.85)

