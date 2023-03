PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Auxerre du 3 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Nice bat Auxerre et plus de 2,5 buts dans le match (2.30)

Depuis sa défaite à Rennes à la 89e minute le 2 janvier et son élimination au Puy en Coupe de France le 7, Nice n’a plus perdu une seule rencontre avec son nouvel entraîneur, Didier Digard, malgré un calendrier très compliqué. En effet, les Aiglons se sont imposés à Lens, Marseille et Monaco, ont battu Lille, Montpellier puis Ajaccio et ont inscrit dix-sept buts pour seulement deux encaissés. Seul Reims, a réussi à accrocher le Gym sur cette période (deux fois 0-0). Pas vraiment rassurant pour Auxerre, 16e et premier non relégable, qui débarque sur la Côte d’Azur avec la peur de retomber dans la zone rouge alors que les Bourguignons viennent tout juste d’en sortir en battant Lyon et en gagnant à Lorient des deux dernières journées. Comme le 3-0 aussi bien que le 2-1, ou le 3-1, voire le 4-1 ou plus sont des scores envisageables ce soir à l’Allianz Riviera, je vous propose de jouer Nice vainqueur, mais avec plus de 2,5 buts dans le match pour tenter de largement doubler votre mise. Vous pouvez opter pour l’OGCN avec but de Moffi (2.50), si vous n’êtes pas convaincu par les trois buts dans la rencontre. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

