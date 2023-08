PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice - Lille du 11 août - Ligue 1

Notre pronostic : Lille ne perd pas à Nice et les deux équipes marquent (2.15)

Le coup d'envoi de cette nouvelle saison de Ligue 1 est donné ce soir ! Et c'est une belle affiche qui nous attend à l'Allianz Riviera entre l'OGC Nice et le LOSC. Le Gym a vécu une préparation compliquée. Francesco Farioli a succédé à Didier Digard sur le banc de touche tandis que Morgan Sanson et Jérémy Boga sont venus renforcer l'effectif. Mais malgré ce recrutement intéressant, les Niçois semblent encore trop justes face à une équipe de Lille vraiment intéressante. Les Dogues ont été très solides lors de leurs matches amicaux, durant lesquels une recrue s'est mise en évidence : Hákon Haraldsson. Le jeune islandais a inscrit 5 buts et laisse présager de belles choses pour la saison à venir. Mais surtout, Paulo Fonseca peut aujourd'hui toujours compter sur Jonathan David. Si c'est une surprise de voir le Canadien si peu courtisé, il s'agit d'une véritable chance pour les Lillois, qui ont toutes les qualités nécessaires pour ne pas s'incliner ce soir.

