PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice - Nantes du 7 mai - Finale de la Coupe de France

Notre pronostic: Nice bat Nantes (2.05)

Avantage à Nice en finale de la Coupe de France ! Les Aiglons sont mieux classés que les Canaris en Ligue 1, se sont imposés à deux reprises cette saison, 2-1 à l'Allianz Riviera et 2-0 à la Beaujoire, restent sur quatre succès consécutifs face aux Nantais, n'ont chuté qu'une seule fois lors de leurs dix dernières confrontations et possède une bien meilleure défense, élément essentiel pour remporter un trophée. Par ailleurs, l'OGCN n'a perdu qu'une finale de Coupe de France (face au Nancy de Platini en 1978) sur les quatre disputées. De son côté, le FCN comptent trois victoires (Auxerre 1979, Sedan 1999 et Calais 2000) dans cette compétition pour... cinq finales perdues ! Nantes n'a donc jamais battu une équipe de Ligue 1 en finale ! Enfin, l'effectif de Christophe Galtier me semble plus riche, plus expérimenté et mieux armé que celui d'Antoine Kombouaré. Pour toutes ces raisons, je donnerais un léger avantage à Nice ce soir au Stade de France.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Nice - Nantes:

Pari sûr: 1N et moins de 3,5 buts (1.58)

Pari de folie: Nice gagne par un but d'écart (3.45)

Buteur: Delort (2.80)

MyMatch : Nice gagne par un but d'écart, Delort ou Gouiri buteur (4.70)

Les autres options :

Strasbourg ne perd pas à Brest et moins de 2,5 buts dans le match (2.10)

Sochaux gagne à Valenciennes (2.20)

Fribourg bat l'Union Berlin (1.92)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 18.18

