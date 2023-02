PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Reims du 18 février – Ligue 1

Notre pronostic : Nice ne perd pas contre Reims et moins de 2,5 buts (2.00)

Nice est dans une très bonne période avec quatre victoires de rang dont deux à Marseille et à Lens ainsi que face à Lille. Les Aiglons se montrent très solides depuis l’arrivée de Didier Digard sur le banc et se sont relancés dans la course à l’Europe. Les voilà 7e de Ligue 1 avec quatre points de retard sur le LOSC, 5e. Attention tout de même à ce duel face à Reims. Les Rémois sont sur une série de quinze matches sans défaite en championnat et sont 10e. Cependant, les hommes de William Still réalisent beaucoup de nuls. C’est pour cela que je pense qu’il faut se couvrir avec le 1N. Je rajouterais le fait qu’il y ait moins de 2,5 buts pour doubler la mise. Sur les cinq dernières confrontations, il y a eu quatre scores nuls et vierges.

Les autres pronostics sur Nice – Reims :

Le pari de folie : match nul (3.30)

Le pari sûr : Nice ne perd pas (1.26)

Le buteur : Laborde (Nice) marque (3.15)

Le MYMATCH : Nice ne perd pas, moins de 3,5 buts et Laborde ou Moffi ou Balogun buteur (2.55)

Pariez sur Nice - Reims ici !

Les autres options :

Strasbourg bat Angers (1.86)

Le Bayern Munich gagne sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach par au moins deux buts d’écart (1.78)

Leipzig gagne à Wolfsbourg (2.15)

Manchester City gagne à Nottingham par au moins deux buts d’écart et Haaland buteur (2.00)

L’Inter bat l’Udinese par au moins deux buts d’écart (2.20)

Cote totale des six paris du jour : 62.64