PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice - Rennes du 2 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Nice ne perd pas contre Rennes, Gouiri ou Delort ou Terrier ou Laborde marque (2.05)

Ce Nice - Rennes est peut-être le match le plus difficile à pronostiquer cette année en championnat. Les Azuréens (4e et meilleure défense de Ligue 1) et les Bretons (3e et meilleure attaque) ont des arguments à faire valoir. Nice, après une première partie de saison délicate à domicile, va mieux: six victoire et une défaite face à Clermont lors des sept dernières réception tout compétition confondue. Rennes, après quatre revers consécutifs et l'extérieur et une élimination à Nancy en Coupe de France, vient d'enchaîner deux succès d'affilée: 4-2 à Montpellier et à Lyon. Alors qui va prendre le pas sur l'autre ? La défense niçoise ou l'attaque rennaise ? Pour doubler la mise, je vous propose de parier sur l'OGCN qui ne perd pas à l'Allianz Riviera et... Gouri (10 buts) ou Delort (10) ou Laborde (14) ou Terrier (16) buteur. Ce serait bien la scoumoune si aucun de ces quatre joueurs ne parvenait à trouver le chemin des filets adverses !

Fiabilité : 50 %

Pari sûr : 1N (1.58)

Pari de folie: Nice bat Rennes (3.10)

Buteur: Delort (3.30)

MyMatch : 1N, Delort ou Laborde buteur (3.05)

Marseille gagne à St Etienne (2.10)

Lille bat Bordeaux et Yilmaz marque (2.50)

Dijon bat Grenoble (1.82)

Caen bat Dunkerque et plus de 1,5 but (2.00)

Toulouse bat le Paris FC et plus de 1,5 but (2.00)

