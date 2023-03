PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Sheriff Tiraspol du 16 mars – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Nice bat Tiraspol par au moins deux but d’écart (1.92)

Irrégulier à domicile en phase de poule (victoire face au Partizan Belgrade, nul contre Cologne et défaite face à Slovacko) Nice n’a pas absolument besoin de gagner ce soir à l’Allianz Riviera, après sa victoire (1-0) au match aller en Moldavie, pour atteindre les ¼ de finale de la Ligue Europa Conférence. Cependant, depuis l’arrivée de Didier Digard en remplacement de Lucien Favre, les Aiglons sont invaincus : sept victoires et quatre nuls. Face à un adversaire plus faible sur le papier, les Niçois doivent conserver leur bonne dynamique et garder leur invincibilité dans l’optique des prochaines échéances, notamment en Ligue 1. Dans ces conditions, je pense que des Aiglons sérieux et disciplinés doivent logiquement s’imposer par au moins deux buts d’écart et continuer leur parcours européen… surtout qu’ils sont les seuls Français encore en course.

Fiabilité : 55 %

Les autres pronostics sur Nice - Tiraspol :

Pari sûr : Nice gagne (1.40)

Pari de folie : Nice gagne par précisément deux buts d’écart (3.80)

Buteur : Laborde (2.40)

MyMatch : Nice gagne, Laborde et Moffi marque (4.50)

Les autres options :

Basaksehir bat la Gantoise (2.05)

Leverkusen gagne à Ferencvaros (1.96)

Villarreal bat Anderlecht par au moins deux buts d’écart (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour : 15.43

