PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice - Slovacko du 13 octobre - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Nice bat Slovacko (1.40)

Après deux matches nuls (1-1) contre Cologne et à Belgrade face au Partizan, Nice se devait prendre six points contre Slovacko, l’équipe la moins forte sur le papier et la moins expérimentée sur la scène européenne. La première partie de la mission a réussi la semaine dernière en République Tchèque avec la victoire des Aiglons 1-0. Un scénario similaire n’est pas à exclure ce soir car, hormis face à Troyes le week-end dernier (3-2), le Gym a eu pas mal de difficultés offensivement depuis le début de saison. Avant ce succès, les Niçois n’avaient jamais inscrit plus d’un but en quatorze matches… à l’exception du voyage à Lille (2-1). Les Tchèques auront beau jouer leur va-tout pour tenter de conserver une infime chance de qualification, cela ne devrait pas suffire contre Nice, supérieur dans tous les compartiments du jeu. Je ne vois pas l’OGCN laisser échapper la victoire.

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Nice - Slovacko:

Pari du jour: Nice gagne et moins de 3,5 buts (2.00)

Pari de folie: Nice gagne 1-0 (6.00)

Buteur: Delort (2.30)

MyMatch: Nice gagne sans encaisser de but et Delort marque (4.00)

Les autres options:

Monaco ne perd pas à Trabzon (1.31)

Fribourg ne perd pas à Nantes (1.27)

Rennes ne perd pas à Varsovie contre Kiev (1.22)

Qarabag ne perd pas contre Olympiakos (1.23)

Feyenoord bat Midtjylland (1.58)

La Lazio bat Sturm Graz (1.44)

Le PSV bat le FC Zürich (1.21)

La Real Sociedad bat Tiraspol (1.21)

Basaksehir bat Riga (1.22)

Union Berlin bat Malmö (1.33)

West Ham bat Anderlecht (1.45)

Cote totale pour les douze paris sûrs: 27.39

