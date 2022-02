PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nice – Versailles du 1er mars – Coupe de France ½ finale

Notre pronostic : Nice bat Versailles 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0 (2.00 via MYMATCH)

Faute d’avoir pu trouver un stade capable d’accueillir cette rencontre en région parisienne, Versailles, comme pour son quart de finale, devra finalement se déplacer chez son adversaire. Une aubaine donc pour les Niçois qui vont donc recevoir pour cette demi-finale. Après avoir éliminé le PSG et Marseille, les Aiglons font office de favoris pour remporter le trophée et se doivent de profiter de cette opportunité. Je ne les vois pas passer à côté de cette rencontre. Les Versaillais, qui sont en tête de leur groupe en National 2, n’ont jamais rencontré un club de Ligue 1 dans leur parcours en Coupe de France. Ils ont battu Bergerac et Toulouse notamment. Je pense que la marche sera trop haute. L’OGC Nice devrait l’emporter, je pense même sans encaisser de but (1.84). Pour faire même encore grimper la cote, je vous propose de miser sur le 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0 pour doubler la mise !

Les autres pronostics sur Nice - Versailles :

Pari de folie : Nice gagne 3-0 ou 4-0 (4.40)

Pari sûr : Nice gagne (1.25)

MyMatch : Nice mène à la mi-temps, s’impose par au moins deux buts d’écart et n’encaisse pas de but (2.90)

Pariez sur Nice – Versailles ici !

Les autres options :

L’Union Berlin bat St. Pauli (1.78)

L’Inter ne perd pas chez le Milan AC et les deux équipes marquent (2.05)

Les Young Boys Berne s’imposent chez le Servette FC (2.00)

Cote totale des quatre paris du jour : 17.15