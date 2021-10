PRONOS PARIS RMC Les paris sur OM – PSG du 24 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas à Marseille, les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts (2.20)

On peut s’attendre à un très grand Classique ce soir au Vélodrome. Marseille produit un jeu très offensif et si l’OM veut aller chercher la victoire, il faudra mettre énormément d’intensité, chose que les Marseillais avaient perdu avant la trêve mais qu’ils ont retrouvé depuis. On sait que le PSG a du mal lorsque son adversaire fait un gros pressing. On l’a vu en Ligue des Champions face à Leipzig. Cependant le club de la capitale s’en sort très souvent malgré la pauvreté du jeu proposé. Je pense que cela sera encore le cas ce soir. Je ne vois pas les Parisiens perdre. Vu leurs carences défensives, il me semble que les Olympiens devraient pouvoir marquer également. Comme j’imagine un grand spectacle, je vous propose d’ajouter à tout cela, le fait qu’il y ait au moins trois buts dans la rencontre. Un pari coté à 2.20 !

Les autres pronostics :

Pari de folie : nul à la mi-temps et le PSG s’impose (4.20)

Pari sûr : les deux équipes marquent (1.50)

Buteur : Mbappé marque (2.10)

MyMatch : le PSG ne perd pas, Mbappé et Payet marquent (8.50)

Les autres options :

Leverkusen s’impose à Cologne (2.10)

Liverpool s’impose sur la pelouse de Manchester United (2.25)

L’Inter bat la Juventus (2.10)

Le Real ne perd pas à Barcelone et les deux équipes marquent (1.96)

Cote totale des cinq paris du jour : 42.79