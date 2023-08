PRONOS PARIS RMC Les paris sur Panathinaïkos – Marseille du 9 août – Ligue des champions

Notre pronostic : l’OM marque, ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (1.82)

Même si Djibril Cissé a insisté samedi matin dans les Paris RMC sur le fait que l’OM n’aura pas la partie facile dans l’ambiance surchauffée du stade Apostolos Nikolaidis d’Athènes, je ne vois pas Marseille perdre en Grèce le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Seuls les hypers spécialistes du Pana peuvent citer quelques joueurs de l’effectif et aucun d’eux n’a une valeur supérieure à cinq millions d’euros. Bien que l’argent ne fasse pas toujours le bonheur, l’effectif marseillais est bien supérieur sur le papier à celui du club d’Athènes. Les Olympiens se sont renforcés avec les arrivées d’Aubameyang, Sarr, Ndiaye, Kondogbia et Lodi. Aux Marseillais de le prouver sur le terrain ! Je vous propose donc de miser sur l’OM qui ne perdra pas en Grèce, marquera au moins une fois, et qu’il y aura moins de 3,5 buts dans le match, pour presque doubler la mise. Pour ceux qui aiment les plus grosses cotes, pourquoi ne pas envisager un score de parité (3.55). L’OM devrait ensuite gagner au Vélodrome dans une semaine afin de se qualifier pour les barrages. Braga ou le Sturm Graz constituerait alors la dernière étape avant la phase de poule de LDC.

Fiabilité : 60 %

Pari sûr : N2 et moins de 4,5 buts dans le match (1.40)

Pari de folie : nul (3.55)

Buteur : Aubameyang (2.20)

My Match : nul à la MT, l’OM ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match (2.80)

