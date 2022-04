PRONOS PARIS RMC Les paris sur PAOK - Marseille du 14 avril - Ligue Europa Conférence 1/4 retour

Notre pronostic: Marseille s'impose sur la pelouse du PAOK (2.25)

Six victoires consécutives pour Marseille en Coupe d'Europe, série en cours ! Après avoir battu le Lokomotiv Moscou lors de la 6e journée de Ligue Europa, l'OM a enchaîné par deux succès en Ligue Europa Conférence contre Qarabag, deux face à Bâle et un en 1/4 de finale aller contre le PAOK Salonique. Vainqueurs 2-1 à l'aller au Vélodrome, les Marseillais auraient pu/dû s'imposer plus largement pour s'éviter tout problème dans le chaudron de Toumba. Cependant, ce genre d'ambiance électrique peut vite retomber en Grèce quand le club local est mené. A l'OM de faire en sorte de ne pas tomber dans le piège grec, surtout face à un adversaire plus faible sur le papier (une seule victoire en poule contre Lincoln, un club d'Andorre). Vu les performances des Phocéens à l'extérieur, aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne (une seule défaite cette saison en cinq déplacements), je ne serais pas étonné qu'ils fassent aussi bien que le FC Copenhague, vainqueur (2-1) en Grèce ou mieux que le Slovan Bratislava (1-1) , et signent un 7e succès consécutif ce soir à Salonique.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur PAOK - Marseille:

Pari sûr : N2 (1.32)

Pari de folie: Marseille gagne par un but d'écart (3.60)

Buteur: Payet (3.65)

MyMatch : Nul à la mi-temps, N2 et moins de 3,5 buts dans le match (2.85)

Les autres options :

Lyon ne perd pas contre West Ham et les deux équipes marquent (2.10)

L'Atalanta ne perd pas contre Leipzig et les deux équipes marquent (2.10)

Le Slavia Prague ne perd pas contre Feyenoord et les deux équipes marquent (2.15)

Les Rangers battent Braga (2.00)

Le PSV Eindhoven bat Leicester (1.95)

Barcelone bat Francfort par au moins deux buts d'écart (1.96)

Cote totale pour les sept paris du jour: 163.07

