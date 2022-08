PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Montpellier du 13 août - Ligue 1

Notre pronostic: le PSG bat Montpellier par au moins deux buts d'écart et Mbappé marque (1.52)

100 % de victoires pour le PSG de Christophe Galtier avec notamment un 4-0 face à Nantes lors du Trophée des champions à Tel-Aviv et un 5-0 à Clermont en ouverture du championnat... tout cela sans Kylian Mbappé ! Le meilleur buteur de la saison dernière devrait effectuer son grand retour ce soir contre Montpellier au Parc des Princes. Les Héraultais peuvent vraiment s'inquiéter avant leur venue dans la capitale. En Ligue 1, ils restent sur six revers consécutifs contre le PSG tout stade confondu (21 buts encaissés pour seulement 2 inscrits). Vu la forme actuelle du champion de France en titre, je verrais bien un succès assez large du PSG avec au moins un but du meilleur joueur français (1.52). Pour faire grimper la cote, vous trouverez ci-dessous d'autres options, elle aussi très attrayantes. A vous de voir !

Fiabilité : 75 %

Les autres pronostics sur Paris-SG - Montpellier:

Pari du jour: le PSG gagne, Mbappé et Neymar marquent (2.10)

Pari de folie: le PSG gagne 3-0/4-0/5-0 (2.95)

Buteur: doublé de Mbappé (2.60)

My Match: le PSG gagne, Mbappé, Messi et Neymar marquent (3.25)

