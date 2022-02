PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Rennes du 11 février - Ligue 1

Notre pronostic: le Paris-SG bat Rennes et Kylian Mbappé marque (2.25)

Même si Rennes a été la seule équipe à battre le Paris-SG cette saison en championnat, c'était au moment où les Bretons traversaient une période très faste, ce qui n'est plus vraiment la cas actuellement... et c'était au Roazhon Park. Depuis le début de la compétition, le leader a remporté tous ces matches au Parc des Princes à l'exception des deux joués contre Nice en Ligue 1 et en Coupe de France (0-0 à chaque fois). De son côté, le Stade Rennais reste sur trois revers en déplacement, à Monaco, à Lens et à Clermont... sans compter l'élimination aux tirs au but à Nancy, lanterne rouge de Ligue 2, en Coupe de France. Par ailleurs le PSG compte 70 % de victoires à domicile contre Rennes sur les dix dernières confrontations. Enfin, les Parisiens ne peuvent se permettre un faux pas à quelques jours d'affronter le Real Madrid en 1/8 de finale aller de la Ligue des champions, ce qui pourrait altérer leur confiance. Comme Mbappé est de loin l'attaquant le plus efficace de son club, je vous conseille de parier sur un succès du leader avec au moins un but de son meilleur joueur pour doubler la mise.

Vous trouverez ci-dessous d’autres pronostics sur cette rencontre. A vous de jouer !

