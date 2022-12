PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pays-Bas – Argentine du 9 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : prolongations entre les Pays-Bas et l’Argentine (3.15)

C’est une rencontre aussi palpitante que serrée qui nous attend ce soir ! L’Argentine est en mission pour remporter sa première Coupe du Monde depuis 1986. Après une défaite surprise face à l’Arabie Saoudite en ouverture, l’Albiceleste a très vite rectifié le tir, s’imposant avec autorité contre le Mexique et la Pologne avant de se qualifier, non sans douleur, contre l’Australie (2-1). Une montée en puissance qui fait espérer le peuple argentin et sa légende, Léo Messi. En face, les Pays-Bas, sans être impressionnants, ont été pragmatiques lors de la phase de groupes. Après un succès tardif contre le Sénégal (2-0), les Bataves ont été en grande difficulté contre l’Equateur (1-1). Mais ils ont petit à petit trouvé leurs repères pour prendre le dessus sur le Qatar puis les Etats-Unis, avec la manière. Je vois ainsi les deux équipes se rendre coup pour coup et aller jusqu’aux prolongations.

Les autres pronostics sur Pays-Bas – Argentine :

Le pari du jour : l’Argentine ne perd pas et les deux équipes marquent (2.30)

Le pari de folie : prolongations et les deux équipes marquent dans le temps réglementaire (4.20)

Le MYMATCH : prolongations, les deux équipes marquent dans le temps réglementaire et Messi ou Gakpo buteur (6.75)

