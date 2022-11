PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pays-Bas - Équateur du 25 novembre - CDM 2022

Notre pronostic : pas de vainqueur entre les Pays-Bas et l'Équateur (3.75)

Malgré des cotes déséquilibrées, tout est possible aujourd’hui. Vainqueurs du Sénégal il y a quatre jours, les Pays-Bas peuvent s’estimer heureux tant le niveau de jeu affiché sur le terrain fut loin d’être impressionnant. Les Néerlandais n’ont pas montré grand-chose sur le plan offensif et ont globalement subi tout au long de la rencontre. A l’inverse, l’Equateur a réalisé un match très solide contre le Qatar. Jamais inquiétée, la Tri s’est logiquement imposée 2-0. Mais son double buteur Enner Valencia est sorti amoindri dans le dernier quart d’heure. Si son sélectionneur s’est voulu rassurant en conférence de presse, il n’est pas sûr que l’attaquant du Fenerbahce soit en pleine possession de ses moyens. Malgré cela, les Equatoriens ont toutes les qualités pour embêter les Bataves et obtenir le point du nul.

Les autres options sur Pays-Bas - Équateur :

Le pari sûr : les Pays-Bas ne perdent pas et moins de 4,5 buts dans le match (1.28)

Le pari de folie : match nul et les deux équipes marquent (4.65)

Le buteur : Enner Valencia... s'il joue (4.00)

MyMatch : 1-1 ou 2-2 (4.90)

