PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pays-Bas - Qatar du 29 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : les Pays-Bas gagnent contre le Qatar et Depay marque (1.86)

En perdant ses deux premiers matches, le Qatar a dit au revoir à ses espoirs d’une qualification en huitième de finale. Le pays hôte s’est incliné 2-0 contre l’Equateur puis 3-1 face au Sénégal. Le niveau devrait encore s’élever pour les Qataris avec les Pays-Bas. Les Néerlandais se doivent de s’imposer pour s’assurer la première place du groupe et de soigner la différence de buts mais aussi pour se rassurer après un non-match contre les Equatoriens. Le match nul était très heureux tant les hommes de Louis van Gaal ont été dominés. Je pense qu’ils vont se rattraper et je miserais sur leur victoire avec un but de Depay. L’ancien lyonnais, n’a pas commencé les rencontres et il devrait être titulaire cette fois. Je l’imagine marquer tout à l’heure.

Les autres pronostics sur Pays-Bas – Qatar :

Le pari sûr : les Pays-Bas gagnent et au moins deux buts (1.30)

Le pari de folie : doublé de Memphis Depay (4.80)

Le buteur (autre que Depay) : Cody Gakpo (2.15)

Le MYMATCH : les Pays-Bas gagnent par au moins deux buts d’écart avec un doublé de Depay (5.20)

