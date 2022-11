PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pays de Galles – Angleterre du 29 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : l’Angleterre bat le Pays de Galles et moins de 3,5 buts (1.98)

Un match nul au minimum et l’Angleterre sera en huitième de finale. Cependant pour s’assurer la première place celle-ci doit gagner contre des Gallois qui vont tout donner car eux sont dans l’obligation de l’emporter. Avec six victoires de suite contre le Pays de Galles, les Anglais partent donc confiants et largement favoris. Je ne pense pas qu’on devrait assister à une surprise. Même si les coéquipiers de Gareth Bale vont mettre la pression, je vois la sélection des Three Lions tenir le choc et prendre peu à peu l’ascendant. Les contre-attaques devront être bien négociées. Je vous propose donc je jouer le succès de l’Angleterre avec moins de 3,5 buts pour presque doubler la mise !

Les autres pronostics sur Pays de Galles – Angleterre :

Le pari sûr : l’Angleterre gagne (1.42)

Le pari de folie : l’Angleterre l’emporte 2-0 ou 3-0 (3.70)

Le buteur : Harry Kane (1.98)

Le MYMATCH : l’Angleterre gagne sans encaisser de but et Harry Kane marque (3.55)

