PRONOS PARIS RMC Les paris sur Pays de Galles - Iran du 25 novembre - CDM 2022

Notre pronostic : le Pays de Galles ne perd pas contre l'Iran et les deux équipes marquent (2.40)

C’est une rencontre globalement équilibrée. Sans être flamboyant, le Pays de Galles a fait preuve d’une véritable force mentale pour revenir au score contre les Etats-Unis il y a quatre jours (1-1). Les Gallois doivent toutefois se montrer plus solides au milieu afin de moins subir. Car ils ont le talent nécessaire sur le plan offensif pour faire mal à son adversaire du jour. L’Iran va devoir vite relever la tête après sa déconvenue face à l’Angleterre (2-6). Mais malgré une première période catastrophique, les Iraniens ont montré par la suite qu’ils étaient capables de beaucoup mieux en se procurant des occasions et surtout en inscrivant deux buts par l’intermédiaire de leur attaquant vedette : Mehdi Taremi. Le joueur du FC Porto prouve qu’il peut être à la hauteur d’un tel évènement et doit guider les siens aujourd’hui. Le Pays de Galles ne devrait pas perdre mais un résultat nul n’est pas à exclure.

Les autres pronostics sur Pays de Galles - Iran :

Le pari sûr : le Pays de Galles ne perd pas (1.25)

Le pari de folie : le Pays de Galles gagne et les deux équipes marquent (4.70)

Le buteur : Gareth Bale (Pays de Galles) ou Taremi (Iran) (1.70)

MyMatch : le Pays de Galles gagne, plus de 1,5 but dans le match et Bale buteur (4.10)

