PRONOS PARIS RMC Les paris sur Portugal – Uruguay du 28 novembre – CDM 2022

Notre pronostic : le Portugal ne perd pas contre l’Uruguay et moins de 2,5 buts (1.94)

Les Portugais se sont faits peur contre le Ghana lors du premier match. Après avoir ouvert le score, ils ont encaissé un but mais ont su réagir tout de suite pour reprendre l’avantage et faire le break. Alors qu’on les pensait à l’abri, ils ont vu les Ghanéens réduire l’écart. Une victoire dans la douleur 3-2 mais qui fait du bien à une sélection outsider de cette édition. Le champion d’Europe 2016 joue le match le plus difficile de cette poule, un remake du huitième de finale en 2018, contre l’Uruguay. La Celeste s’était imposé 2-1 grâce à un doublé d’Edinson Cavani. Pour leur première rencontre au Qatar, les Uruguayens n’ont pas su s’imposer contre la Corée et se doivent de prendre au moins un point. Toutefois, je pense que la génération portugaise est plus talentueuse et je ne la vois pas s’incliner. Je m’attends à une rencontre fermée avec moins de 2,5 buts.

Les autres pronostics sur Portugal – Uruguay :

Le pari sûr : le Portugal ne perd pas (1.23)

Le pari de folie : moins de 1,5 buts dans la rencontre (2.75)

Le buteur : Cristiano Ronaldo (2.60)

Le MYMATCH : nul à la mi-temps, le Portugal ne perd pas et moins de 2,5 buts (3.15)

