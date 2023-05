PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG - Ajaccio du 13 mai – Ligue 1

Notre pronostic : doublé de Kylian Mbappé (PSG) contre Ajaccio (2.75)

Il est toujours très difficile de lire les matches du PSG, mais pour celui-ci je pense que les Parisiens pourraient dérouler. Ajaccio est quasiment condamné à descendre. Ce n’est plus qu’une question de temps. Cette rencontre pourrait sceller définitivement le sort des Corses qui, s’ils ne s’imposent pas, seraient officiellement relégués en Ligue 2. Aux Parisiens d’en profiter et de jouer sérieusement. A l’aller, ils avaient été très bons avec une victoire nette 3-0 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Je vois le même scénario ce soir et c’est pour cela que je vous propose de parier sur le fait que le Parisien marque au moins deux buts pour presque tripler la mise.

Les autres pronostics sur PSG - Ajaccio :

Le pari du jour : le PSG gagne par au moins deux buts d’écart, Mbappé et Messi ou Soler marquent (1.96)

Le pari de folie : le PSG gagne et Mbappé marque au moins trois buts (7.00)

Le pari sûr : le PSG gagne par au moins deux buts d’écart (1.27)

Le MYMATCH : le PSG gagne les deux mi-temps et Mbappé buteur (2.10)

