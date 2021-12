PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG – Bruges du 7 décembre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Paris bat Bruges (1.28)

Un autre résultat qu’une victoire et ce serait grave pour le PSG ! Alors oui, le club de la capitale n’a plus rien à jouer et est assuré de la 2e place de ce groupe A mais il reste sur deux matches nuls en Ligue 1 face à Nice et à Lens. Les Parisiens s’en sont même très bien sortis en égalisant en toute fin de rencontre à Bollaert alors qu’ils ont été dominés. A 18h45, il faudra se rassurer face à une équipe de Bruges qui avait été très accrocheuse à l’aller (1-1). Elle avait ensuite gagné sur la pelouse de Leipzig avant de s’incliner lourdement, deux fois contre City et face à ces mêmes allemands au retour. Je pense donc que Paris va gagner. Je ne vois pas les choses autrement. Un pari idéal pour entrer dans un combiné.

Les autres pronostics sur PSG – Bruges :

Pari du jour : le PSG gagne et Mbappé marque (1.92)

Pari de folie : doublé de Mbappé (4.40)

MyMatch : le PSG gagne par au moins deux buts d’écart et Mbappé marque (2.35)

Pariez sur PSG – Bruges ici !

Les autres options :

Les deux équipes marquent entre Leipzig et Manchester City (1.46)

Dortmund bat le Besiktas (1.25)

L’Ajax bat le Sporting Portugal (1.46)

Le Shakhtar bat le Sheriff Tiraspol (1.50)

Cote totale des cinq paris sûrs : 5.12