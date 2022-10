PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG – Maccabi Haïfa du 25 octobre – Ligue des Champions

Notre pronostic : le PSG mène à la mi-temps et bat le Maccabi Haïfa, Mbappé buteur (1.82 via MyMatch)

Sur le papier, il s’agit du match le plus abordable pour le Paris-Saint-Germain. Le champion de France doit toutefois se souvenir des difficultés qu’il a rencontré à l’aller, sur la pelouse d’un adversaire qui a joué crânement sa chance mais qui a fini par s’incliner. Surtout, les Parisiens doivent retrouver leur folie offensive, alors qu’ils ne parviennent plus à inscrire au moins trois buts dans une rencontre au Parc des Princes. Mais Christophe Galtier peut compter sur un trio offensif très efficace. Si Neymar est moins décisif sur les dernières rencontres, Mbappé et Messi ont parfaitement pris le relais. Il va donc être difficile pour le Maccabi Haïfa d’embêter son adversaire du soir. D’autant plus que le club israélien est en grande difficulté en déplacement, ayant perdu quatre de ses cinq derniers matches hors de ses bases. Je pense que Paris fera le travail en menant à la mi-temps puis en s’imposant, avec un nouveau but de Kylian Mbappé.

Les autres paris sur PSG – Maccabi Haïfa :

Le pari sûr : le PSG gagne par au moins deux buts d’écart (1.30)

Le pari de folie : Le PSG gagne, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (3.30)

Le duo de buteurs : Mbappé et Messi marquent (2.30)

Les autres options :

Le Milan AC gagne sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1.78)

Manchester City ne perd pas à Dortmund et les deux équipes marquent (1.80)

Benfica bat la Juventus (1.98)

Cote totale des quatre paris du jour : 11.55