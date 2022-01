PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG – Nice du 31 janvier – Coupe de France

Notre pronostic : le PSG bat Nice et moins de 3,5 buts (2.15)

C’est le choc ultime pour conclure ces huitièmes de finale de la Coupe de France. Le premier de Ligue 1 reçoit son Dauphin. Au Parc des Princes, en championnat, Nice est la seule équipe à ne pas avoir perdu avec un score nul et vierge le 1er décembre. Pourtant les Aiglons avaient été dominés, concédant plus de vingt tirs dans la rencontre mais s’étaient montrés résistants et même dangereux en contre. Les gardiens de chaque équipe avaient été énormes pour préserver leur cage. Je ne m’attends pas à un florilège de buts ce soir. Nice est la meilleure défense de l’élite à l’extérieur. Je vois quand même le succès parisien pour ce duel car le PSG adore cette Coupe de France. Il a remporté quatorze fois le titre. Pour gonfler la cote je vous propose de rajouter le fait qu’il y ait moins de 3,5 buts pour plus que doubler la mise !

Les autres pronostics sur PSG – Nice :

Le pari de folie : Paris gagne par un but d’écart (3.40)

Le pari sûr : le PSG l’emporte (1.48)

Le buteur : Mbappé marque (1.92)

Les autres options :

Cluj bat Botosani et au moins deux buts (2.00)

Estoril ne perd pas contre Paços de Ferreira et moins de 2,5 buts (1.88)

Le FC Famalicao ne perd pas contre Arouca et moins de 2,5 buts (1.94)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.68