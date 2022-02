PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSG – Real Madrid du 15 février – Ligue des Champions 1/8e aller

Notre pronostic : Paris ne perd pas et moins de 3,5 buts (1.90)

C’est le moment tant attendu ! Le PSG va défier le Real Madrid ce soir au Parc des Princes et il ne faudra pas se louper. On attend beaucoup des Parisiens cette saison tant ils nous laissent dubitatifs en championnat avec des performances plus que moyennes. Alors oui le PSG perd peu mais, dans le jeu, c’est très mauvais. Cependant on sait que Paris aime cette Ligue des Champions et que ses joueurs arrivent toujours à se sublimer dans cette compétition comme lors de la réception de Manchester City en poule. Ce serait très bien de réaliser la même performance ce soir face à des Madrilènes qui ne sont pas au mieux. Sans Benzema, le Real a été éliminé en Coupe du Roi, a gagné à l’arrachée contre Grenade et reste sur un triste 0-0 sur la pelouse de Villarreal. L’attaquant français est dans le groupe mais reste à savoir s’il débutera ou non au Parc des Princes. Je pense tout de même que le PSG ne se loupera pas. Je me couvrirais en misant sur le 1N. Pour faire gonfler la cote, je m’attends à une bonne solidité défensive des Parisiens. Je rajouterais donc le fait qu’il y ait moins de 3,5 buts. Un pari coté à 1.90 !

Les autres pronostics sur PSG – Real Madrid :

Pari de folie : PSG et les deux équipes marquent (3.20)

Pari sûr : le PSG ne perd pas (1.30)

Le buteur : Mbappé marque (2.25)

MyMatch : Paris ne perd pas, moins de 3,5 buts et Mbappé ou Messi buteur (2.90)

Pariez sur PSG – Real Madrid ici !

Les autres options :

Manchester United bat Brighton (1.74)

Grenoble ne perd pas contre Niort et moins de 2,5 buts (1.88)

Cote totale des trois paris du jour : 6.22