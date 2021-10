PRONOS PARIS RMC Les paris sur PSV Eindhoven – Monaco du 21 octobre – Ligue Europa

Notre pronostic : match nul entre le PSV et Monaco (3.60)

Monaco doit se remettre de la défaite à Lyon ce week-end (2-0). Les Monégasques ont été dominés et cela a marqué la fin d’une belle série de six matches sans revers. Monaco va donc beaucoup mieux qu’en tout début de saison et revient donc en forme malgré cet accroc. Avec un nul et une victoire dans ce groupe B de la Ligue Europa, le club de la Principauté ne voudra pas perdre chez le leader qui compte exactement le même bilan. Le PSV reste sur trois victoires de rang en championnat mais n’est pas intouchable avec deux défaites sur la pelouse de Willem II et face à Feyenoord. Je pense que Monaco est capable de prendre un point à l’extérieur. C’est pourquoi je tenterais le coup de jouer sur le nul pour une cote de 3.60 !

