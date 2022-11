PRONOS PARIS RMC Les paris sur Qatar - Sénégal du 25 novembre - CDM 2022

Notre pronostic : le Sénégal bat le Qatar et plus de 1,5 but dans le match (2.05)

Malheur au vaincu dans cette confrontation ! Le Qatar a vécu un match d’ouverture bien trop compliqué devant son public. Dépassé par l’Equateur sur toutes les lignes, le pays hôte n’est pas parvenu à cadrer la moindre frappe, s’inclinant logiquement (0-2). Il va falloir montrer un autre visage cet après-midi contre une équipe du Sénégal qui fut malheureuse il y a quatre jours. Les Lions de la Teranga ont réalisé un très bon match face aux Pays-Bas mais ont fini par céder dans les dernières minutes (0-2). Toutefois, ils affrontent aujourd’hui la nation la plus abordable de leur poule et si l’absence de Sadio Mané se fait sentir, les éléments offensifs présents sur le terrain ont prouvé qu’ils pouvaient embêter les défenses adverses. Je les vois s’imposer cet après-midi avec plus de 1,5 but dans la rencontre.

Les autres pronostics sur Qatar - Sénégal :

Le pari sûr : le Sénégal ne perd pas et plus de 0,5 but dans le match (1.27)

Le pari de folie : le Sénégal gagne par au moins deux buts d'écart (2.90)

Le buteur : Ismaïla Sarr ou Boulaye Dia (1.80)

MyMatch : le Sénégal gagne par au moins deux buts d'écart, Sarr ou Dia buteur (3.45)

Pariez sur Qatar - Sénégal ici !