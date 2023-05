PRONOS PARIS RMC Les paris sur Real Madrid - Manchester City du 9 mai - Ligue des Champions

Notre pronostic : match nul entre le Real Madrid et Manchester City (3.65) !

Affiche de rêve en demi-finale de Ligue des Champions et... remake de l'an dernier : le Real s'était qualifié pour la finale grâce à un succès (3-1) au Bernabeu contre City (qui avait gagné 4-3 à l'alle). Le contexte est différent cette fois : les Madrilènes, décrochés dans la course au titre en Liga, misent tout sur les autres compétitions et viennent de remporter la Coupe du Roi. Le Real, tenant du titre, n'est jamais bon à prendre à ce stade de la compétition, même pour une formation mancunienne qui marche sur l'eau depuis début février : 17 victoires et 3 nuls sur les 20 dernières rencontres ! Les Cityzens, qui visent un quadruplé historique, se satisferaient certainement d'un nul ce soir en Espagne, résultat qui permettrait aux joueurs de Pep Guardiola de faire la différence lors du match retour dans quinze jours à l'Etihad Stadium (3.65) !

Les autres pronostics sur Real Madrid - Manchester City :

Pari sûr : le Real ne perd pas (1.62)

Pari du jour : le Real ne perd pas, les deux équipes marquent (2.25)

Buteur : Benzema (2.35)

MyMatch : match nul, Benzema et Haaland buteurs (11.50)

Les autres paris de folie :

Nul entre Chlorakas et Limassol (3.25)

Nul entre Espanola et La Calera (3.10)

Cote totale des trois paris de folie : 36.77

Pariez sur Real Madrid - Manchester City ici