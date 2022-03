PRONOS PARIS RMC Les paris sur Real Madrid – PSG du 9 mars – Ligue des Champions 1/8e retour

Notre pronostic : le PSG ne perd pas à Madrid et moins de 3,5 buts (2.20)

On a eu peur mais Mbappé devrait bien tenir sa place dans le onze de départ du PSG ce soir au Bernabéu. Touché à l’entraînement après un contact avec Gueye, le héros du match aller va bien et devrait encore faire tourner quelques têtes madrilènes. Il y a trois semaines, c’est lui qui a donné ce succès très précieux à son club après un dribble ravageur dans la surface et une finition clinique dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Le PSG arrive donc avec un avantage sur la pelouse du Real et devra bien défendre et évoluer en contre. On sait que les Parisiens savent le faire. La vitesse de Mbappé, celle de Neymar et la qualité de passe toujours présente chez Lionel Messi pourraient être décisives. Le Real Madrid reste sur un très beau succès en championnat face à la Real Sociedad et surtout, Benzema, contrairement au match aller, a retrouvé du rythme et le chemin du but. Je pense que ce sera une rencontre très tendue ce soir. Je vous propose tout de même de parier sur le fait que Paris ne perde pas. Le PSG est pour moi plus fort que ce Real. Je ne vois pas plus de 3,5 buts dans la partie. Un pari coté à 2.20 !

Les autres pronostics sur Real – PSG :

Pari de folie : match nul entre le Real et le PSG (3.75)

Pari sûr : moins de 1,5 but à la mi-temps (1.47)

Buteur : Mbappé marque (2.45)

MyMatch : le PSG ne perd pas, Mbappé ou Benzema marque et moins de 4,5 buts (2.95)

Les autres options :

Manchester City bat le Sporting et Mahrez marque (1.86)

Le Betis Séville bat Francfort (1.85)

Porto bat Lyon (2.05)

Cote totale des quatre paris du jour : 15.52