PRONOS PARIS RMC Les paris sur Reims – Rennes du 9 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes ne perd pas à Reims et moins de 2,5 buts (1.92)

Après être allés chercher un point très important à Nice, les Rennais se doivent de continuer à en engranger s’ils veulent participer à la prochaine Ligue des Champions. Les Bretons ont trois longueurs de retard sur l’OM et deux d’avance sur les Aiglons. Ce sera une rencontre difficile en fin d’après-midi à Reims. Les Rémois ne font de cadeaux à personne et sont capables d’embêter toutes les équipes du championnat. Ils restent tout de même sur une défaite lors de la dernière journée à Troyes qui a mis fin à une belle série de cinq matches sans revers. Rennes n’est pas la meilleure équipe en déplacement, mais elle se doit de ne pas perdre. Comme il n’y a jamais beaucoup de buts lors d’une rencontre avec le Stade de Reims, je vous propose de miser sur le N2 et moins de 2,5 buts pour presque doubler la mise !

Les autres pronostics sur Reims – Rennes :

Le pari de folie : 0-0 ou 0-1 pour Rennes (3.65)

Le pari sûr : Rennes ne perd pas (1.20)

Le buteur : Terrier (Rennes) marque (2.70)

MYMATCH : nul à la mi-temps, Rennes ne perd pas et moins de 2.5 buts (3.25)

