PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Lille du 4 février - Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Lille (2.30)

Lens n’est plus la meilleure équipe de France à domicile depuis sa défaite à Bollaert face à Nice (0-1). C’est désormais Rennes grâce à dix victoires consécutives (série en cours) depuis le revers contre Lorient lors de la première journée de Ligue 1. Les Bretons sont faciles à pronostiquer depuis la reprise. Ils perdent à l’extérieur et s’imposent au Roazhon Parc : 2-1 contre Nice, 1-0 face au Paris-SG et 3-0 contre Strasbourg ! La tâche de Lille s’annonce donc compliquée en Bretagne. En effet, le LOSC n’a inscrit que six buts lors des cinq dernières journées… dont cinq face à Troyes. Par ailleurs, Jonathan David, son meilleur buteur vient de se faire opérer de la main et il n’est pas sûr qu’il soit présent à Rennes après avoir raté le match contre Clermont (0-0). Pour toutes ces raisons, je pense que les Bretons sont capables d’enchaîner un onzième succès de suite à domicile, surtout contre un club qui connaît de sérieux problèmes en attaque.

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Rennes - Lille :

Pari sûr : Rennes ne perd pas (1.36)

Pari de folie : Rennes gagne sans encaisser de but (3.65)

Buteur : Gouiri (3.40)

MyMatch : Rennes gagne, Gouiri marque et moins de 4,5 buts dans le match (5.60)

Les autres options:

Lyon ne perd pas à Troyes et les deux équipes marquent (1.92)

L’Union Berlin bat Mayence (1.96)

Brentford bat Southampton (1.86)

Aston Villa bat Leicester (1.98)

Le Betis bat le Celta (2.20)

Cote totale pour les six paris du jour : 70.13

