PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Metz du 13 août - Ligue 1

Notre pronostic : Rennes bat Metz (1.45)

Rennes a tout pour embêter les grosses écuries de Ligue 1 cette année ! L'an dernier, les Bretons avaient échoué au pied du podium, mais cette saison, avec l'apport de nouvelles recrues comme Le Fée ou Blas, les Rennais peuvent espérer viser plus haut et pourquoi pas une qualification pour la Ligue des Champions. Avec un effectif complet et du talent à toutes les lignes, les Rouges et Noirs ne peuvent pas se cacher cette saison. Face à Metz, promu de Ligue 2, ils doivent absolument bien démarrer leur championnat, surtout à domicile devant leur supporters. Je pense que les Messins n'ont pas les armes pour rivaliser avec les Rennais.

Les autres paris sur Rennes-Metz :

Buteur : Arnaud Kalimuendo (2.65)

Pari de folie : Rennes gagne 2, 3 ou 4-0 (3.35)

MyMatch : Rennes bat Metz par au moins deux buts d'écart et Kalimuendo buteur (3.65)

Les autres options :

Montpellier ne perd pas face au Havre et +0,5 buts dans le match (1.33)

Strasbourg ne perd pas face à Lyon (1.42)

Chelsea ne perd pas face à Liverpool (1.56)

AZ Alkmaar bat Go Ahead Eagles (1.32)

Club Bruges s'impose à Eupen (1.50)

Fenerbahce bat Gaziantep par au moins deux buts d'écart (1.70)

Twente s'impose sur la pelouse de Almere City (1.54)

Cote totale pour les huit paris sûrs : 22.14

