PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Monaco du 15 avril - Ligue 1

Notre pronostic: Rennes ne perd pas contre Monaco et les deux équipes marquent (2.00)

Invaincu depuis sa défaite au Parc des Princes le 13 février, le Stade Rennais enchaîne les bons résultats (sept victoires et un nul en huit journées de Ligue 1) et peut donc viser le podium voire la deuxième place derrière le Paris-SG. Pour cela, il faudra commencer pas battre Monaco qui n'a pas perdu tout espoir d'être présent sur la scène continentale la saison prochaine. Si la tâche de Rennes n'annonce difficile ce soir car les Monégasques traversent une période faste (quatre succès et une défaite 1-0 à Strasbourg, un autre candidat à l'Europe), j'imagine mal les Bretons s'incliner au Roazhon Park, surtout avec leur trio d'attaque Terrier-Laborde-Bourigeaud, très efficace. Par ailleurs, devant leur public, les "Rouge et Noir" présentent un très bon bilan: onze victoires, un nul et trois revers ! Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le 1N avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

