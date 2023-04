PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Reims du 15 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Rennes ne perd pas contre Reims et les deux équipes marquent (2.05)

Avec deux défaites d’affilée, Rennes a dit au revoir au Top 4 et compte deux points de retard sur Lille, 5e. Les Bretons comptent déjà dix revers depuis le début de la saison et sont de plus en plus en difficulté à domicile. Ils ont perdu lors de trois de leurs quatre dernières réceptions. C’est pour cela qu’il faut se méfier face à Reims. Les Rémois restent, néanmoins, sur un nul décevant contre Brest (1-1) mais sont toujours dans la course à l’Europe avec trois points de moins que Rennes. Je me couvrirais avec la 1N pour ce duel en rajoutant le fait que les deux équipes marquent (2.05) !

Les autres pronostics sur Rennes - Reims :

Le pari sûr : Rennes ne perd pas (1.29)

Le pari de folie : match nul (3.45)

Le buteur : Gouiri (2.95)

Le MYMATCH : Rennes ne perd pas, les deux équipes marquent, Gouiri ou Balogun buteur (2.90)

Les autres options :

Lens ne perd pas à Paris (2.05)

Dortmund gagne à Stuttgart (1.98)

Newcastle ne perd pas sur la pelouse d’Aston Villa et les deux équipes marquent (2.15)

Tottenham bat Bournemouth 1-0, 2-0, 3-0 ou 2-1 (2.15)

Everton bat Fulham (2.05)

Le Betis Séville bat l’Espanyol Barcelone (1.80)

Cote totale des sept paris du jour : 141.93