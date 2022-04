PRONOS PARIS RMC Les paris sur Saint-Etienne - Brest du 16 avril – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Saint-Etienne et Brest (3.30)

Les Verts doivent oublier leur débâcle à Lorient lors de la dernière journée. Alors qu’ils menaient deux buts à zéro, ils se sont complétement écroulés pour une défaite qui fait mal (6-2). Les Merlus ont pris quatre points d’avance sur les Stéphanois dans la lutte pour le maintien. Les hommes de Dupraz sont 18e et barragistes pour le moment et doivent obtenir des résultats pour ne pas voir Bordeaux les dépasser ou encore passer devant Clermont. Les Brestois sont quasiment sauvés avec douze longueurs d’avance sur leurs adversaires du jour. Ils restent sur un nul contre Nantes et un succès à Montpellier. Je pense que l’on pourrait assister à un nul entre ces deux équipes pour une cote de 3.30 !

Les autres pronostics sur Saint-Etienne - Brest :

Pari du jour : Saint-Etienne ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (2.20)

Pari de folie : match nul et les deux équipes marquent (3.95)

Pari sûr : au moins deux buts dans la rencontre (1.33)

Buteur : Bouanga marque (3.10)

MyMatch : Saint-Etienne ne perd pas, les deux équipes marquent et Bouanga ou Honorat buteur (3.65)

Les autres options :

Match nul entre Watford et Brentford (3.25)

Match nul entre Elche et Majorque (3.05)

Match nul entre Alaves et le Rayo Vallecano (3.10)

Match nul entre Getafe et Villarreal (3.10)

Match nul entre Manchester City et Liverpool (3.45)

Cote totale des six nuls du jour : 1084.53