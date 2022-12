PRONOS PARIS RMC Les paris sur Serbie – Suisse du 2 décembre – CDM 2022

Notre pronostic : la Suisse ne perd pas contre la Serbie et les deux équipes marquent (2.40)

Difficile de pronostiquer cette rencontre tant les cotes sont équilibrées. La Serbie, avec un seul point pris contre le Cameroun (3-3) est dos au mur et obligée de l’emporter pour espérer se qualifier en espérant dans le même temps que le Cameroun ne batte pas le Brésil sinon cela se jouerait à la différence de buts. Scénario que ne souhaite pas non plus la Suisse à qui un nul pourrait ne pas suffire dans ce cas-là. Reste que le succès des Camerounais est improbable et que les Helvètes vont vouloir prendre ce point si important. Les Serbes étant forcés d’attaquer, j’imagine les Suisses évoluer en contre et la vitesse d’Embolo pourrait être décisive dans le résultat final et c’est pourquoi je leur ferais confiance. Je miserais sur le N2 avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise !

Les autres pronostics sur Serbie – Suisse :

Le pari sûr : au moins deux buts (1.29)

Le pari de folie : match nul (3.40)

Le buteur : Breel Embolo (4.00)

Le MYMATCH : les deux équipes marquent, Embolo ou Mitrovic buteur (2.60)

