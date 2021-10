PRONOS PARIS RMC Les paris sur Sparta Prague - Lyon du 21 octobre – Ligue Europa

Notre pronostic : Lyon s’impose sur la pelouse du Sparta Prague (1.95)

Fini le début de saison très poussif ! Les Lyonnais sont pleinement lancés que ce soit en championnat ou en Europe. Sur les neuf dernières rencontres Lyon n’a perdu qu’une seule fois, c’était au Parc des Princes, pour six victoires et deux nuls. Pour l’instant c’est un carton plein dans cette poule A avec deux succès, cinq buts inscrits et aucun encaissé. Le Sparta Prague n’en a marqué qu’un seul mais il a suffi pour une victoire face aux Rangers. Il est toujours compliqué de se déplacer en République Tchèque mais je pense que l’OL est largement capable de l’emporter. La cote me paraît très belle pour une équipe qui est largement supérieure. Un pari pour presque doubler la mise !

Les autres pronostics sur Sparta Prague – Lyon :

Pari de folie : Lyon gagne sans encaisser de buts (3.45)

Pari sûr : Lyon ne perd pas (1.29)

Buteur : Toko Ekambi marque (2.70)

MyMatch : Lyon s’impose, au moins trois buts dans la rencontre et Toko Ekambi marque (4.30)

Les autres options :

