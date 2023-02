PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg -Angers du 18 février – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg bat Angers (1.86)

Après la réception d’Auxerre (1-1), Angers a de nouveau un match très important à jouer face à un concurrent direct pour le maintien. Dernier du championnat, les Angevins sont dans l’obligation de prendre les trois points pour garder espoir. Le SCO a neuf points de retard sur le premier non-relégable et huit sur son adversaire du soir. Strasbourg n’a gagné que trois fois depuis le début de la saison mais cela est arrivé deux fois sur les cinq dernières journées. Je pense que le Racing est un peu plus fort et c’est pourquoi je tenterais de miser sur le succès des Strasbourgeois à la Meinau pour une cote de 1.86 !

Les autres pronostics sur Strasbourg - Angers :

Le pari de folie : Strasbourg gagne par exactement un but d’écart (3.40)

Le pari sûr : Strasbourg ne perd pas et au moins un but (1.32)

Le buteur : Diallo marque (2.30)

Le MYMATCH : Strasbourg gagne, Diallo marque et Angers marque moins de 1,5 but (3.10)

