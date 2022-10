PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg - Lille du 14 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Lille ne perd pas à Strasbourg et les deux équipes marquent (2.20)

J'étais convaincu que Strasbourg allait enregistrer son premier succès de la saison à Angers le week-end dernier. Maintenant que la mauvaise série des Alsaciens est terminée, il faut désormais confirmer pour amorcer une remontée au classement. Le problème, c'est que le Racing reçoit ce vendredi sa bête noire: le LOSC ! En effet, les Dogues ont pris des points dans 90 % des cas lors de leurs dix dernières visites à la Meinau (6 succès, 3 nuls et 1 revers) et restent sur trois victoires consécutives en Alsace. Vous pourriez partir sur un match nul (3.40), la spécialité du RCSA cette saison (5), mais c'est un peu risqué. Je vous propose de vous couvrir en jouant le N2 avec des buts de chaque côté pour tenter de doubler la mise. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres pronostics sur Strasbourg - Lille:

Pari sûr: les deux équipes marquent (1.68)

Pari de folie: match nul (3.40)

Buteur: Diallo ou Gameiro (1.82)

MyMatch: N2, les deux équipes marquent, Diallo ou David buteur (3.15)

Les autres options:

Rayo Vallecano bat Getafe (2.00)

Alanyaspor bat Antalyaspor (2.05)

Domzale bat Bravo en Slovénie (2.10)

Emmen bat Volendam et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 37.88

Pariez sur Strasbourg - Lille ici