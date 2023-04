PRONOS PARIS RMC Les paris sur Strasbourg – Lyon du 28 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Lyon et les deux équipes marquent (2.35)

En donnant la victoire à Marseille au Parc OL la semaine dernière, Lyon s’est tiré une balle dans le pied dans la course à l’Europe même si rien n’est perdu avec six points de retard sur Lille. Attention car Strasbourg est sur une bonne dynamique avec deux victoires consécutives contre Ajaccio et à Reims et les Alsaciens sont à égalité de points avec Nantes (16e) et Brest (17e) donc il faudrait absolument gagner pour mettre la pression sur ces deux équipes qui s’affronteront mercredi. A la Meinau, je pense qu’il y aura une ambiance incroyable et que Strasbourg ne va pas perdre. Je vois également Lyon marquer pour une cote de 2.35 !

Les autres pronostics sur Strasbourg – Lyon :

Le pari de folie : match nul (3.50)

Le pari sûr : au moins deux buts (1.25)

Le buteur : Habib Diallo (2.65)

Le MYMATCH : les deux équipes marquent, Lacazette ou Diallo buteur (2.05)

Les autres options :

Dortmund ne perd pas à Bochum, les deux équipes marquent et au moins trois buts (2.10)

La Gantoise ne perd pas contre Westerlo et les deux équipes marquent (1.88)

La Real Sociedad ne perd pas à Osasuna et moins de 2,5 buts (1.82)

Cote totale des quatre paris du jour : 16.89